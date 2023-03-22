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Вяльбе: очень рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о втором месте биатлонистки Екатерины Носковой на чемпионате России по лыжным гонкам.
Вяльбе: очень рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову
  • РИА Новости

«Носкова молодец! Видно было, что она просто ещё не очень понимает тактику нашу. У нас редко кто на первом этапе отрывается. Это супер, я очень рада, честно скажу. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Победу в командном спринте на чемпионате России одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Вторыми стали Носкова и Перевозчикова, третьими — Юлия Ступак и Ольга Царёва.

Ранее Носкова призналась, что слова Вяльбе её обидели и стали мотивацией на чемпионате России по лыжным гонкам.

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