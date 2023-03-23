«Просто работала на собственном пределе»: Пантрина — о четырёх подиумах подряд, победе над Непряевой и работе с Сориным

Есть определённый плюс в том, что на домашней трассе на гонки приезжают родные и местные болельщики, но не для всех спортсменов работает схема «дома и стены помогают». Об этом в интервью RT заявила лыжница Елизавета Пантрина, уже завоевавшая четыре медали на чемпионате России в Тюмени. По её словам, именно переход в группу Егора Сорина помог ей на протяжении всего сезона показывать стабильно высокие результаты. 21-летняя спортсменка также вспомнила, как обыграла Наталью Непряеву в эстафете, и рассказала, что ставит перед собой большие цели, причём и в коньке, и в классике.

Елизавета Пантрина — едва ли не главное открытие этого сезона. В феврале на турнире «Чемпионские высоты» подопечная Егора Сорина впервые стартовала в спринтерской эстафете с Екатериной Смирновой и сделала то, о чём мечтают едва ли не все российские лыжницы — обогнала в очной борьбе Наталью Непряеву. В Тюмени же Пантрина, которой 13 марта исполнился 21 год, уже завоевала бронзовые медали в спринте и в «разделке» свободным стилем, серебро в скиатлоне и золото в спринтерской эстафете.

— Знаю, что перед скиатлоном тренер вам поставил задачу попасть в десятку, ну а там уже разбираться по обстоятельствам. Четыре медали в четырёх гонках — это программа-максимум, или можно было лучше?

— Думаю, это максимум. У меня вообще так складывается, что на каждом старте я выхожу и показываю всё, на что я способна.

— Многие российские спортсменки, попадающие в основную сборную из юниорской, бывают не слишком способны показывать высокий результат на протяжении всего сезона. Вы вроде бы по-настоящему разбежались только к марту, но ведь и в декабре удивляли результатами. Рассчитывали на такой сезон?

— Скорее, рассчитывал тренер. Весь план подготовки выстроен сейчас несколько иначе, чем это было в юниорском возрасте. Год назад я попала в основную команду, в группу Егора Владимировича, и сейчас очень довольна, что весь сезон проходит так ровно. Я не всегда в призах, но всегда где-то рядом. В Тюмени так вообще довольна собой.

— Это очень страшно — попасть из юниоров в группу столь требовательного тренера?

— Наоборот, здорово. И интересно: новый специалист, новая подготовка, новые задачи. Для меня это колоссальный плюс в карьере.

— Могли ведь, наверное, и не выдержать новых объёмов нагрузки, новых непривычных скоростей?

— Были такие мысли, да. Но только в начале самого первого сбора, когда мы всей группой поехали в Архыз. В целом я справлялась с нагрузками, но бывало очень себя жалко.

— Плакали?

— До слёз не доходило, но с мужем я это обсуждала. Высказывала все свои сомнения и страхи.

— А что Вадим?

— Утешал. Говорил, что я справлюсь. Главное — перебороть себя. Можно, конечно, погрустить — вечером, но утром нужно быть в строю и выполнять намеченный план.

— У меня до сих пор перед глазами стоит ваш бег в Малиновке, когда вы опередили Наталью Непряеву на своём этапе спринтерской эстафеты. А что чувствовали вы сами?

— Выходила на старт, чтобы бороться прежде всего с собой. В принципе у меня нет страха перед соперницами: все мы можем выиграть, можем проиграть, и от неудач никто не застрахован. Доказать себе, что я способна бороться с Наташей, было приятно, но не могу сказать, что как-то обращала внимание на то, что происходит сзади. Просто работала на собственном пределе. Это вообще была самая первая моя эстафета, где я обыграла Непряеву. Главной, пожалуй, была тогда мысль, что мы на правильном пути. Что вся проделанная работа начинает приносить результат.

— В лыжных гонках бытует мнение, что разово выстрелить способны многие спортсменки из юниорского топа, а вот удержать высокий уровень дано не всем.

— Естественно, я тоже много раз это слышала. Мол, юниоры резво начинают, но очень быстро заканчивают. Не сказала бы, что начало моей карьеры было в этом плане резвым.

Считаю, что по-настоящему начинаю соревноваться только сейчас и что дальше будет ещё лучше, ещё быстрее. Заканчивать карьеру в ближайшем будущем в мои планы точно не входит. Мы с тренером сразу определили для себя, что главным стартом в этом сезоне для меня должен стать чемпионат России. Очень серьёзно готовились, подводились к каждой гонке.

— То, что в спринтерской эстафете соперничать пришлось с биатлонисткой, вас удивило?

— Я знала, что Носкова может бороться, потому что на коротких ускорениях, когда мы были в Сочи и проводили совместные тренировки, Катя меня даже обыгрывала. Но на последнем круге я пошла с самого старта и была настроена работать до самого финиша. Вот и получился такой колоссальный отрыв.

— Домашняя трасса даёт какое-то дополнительное преимущество над соперницами?

— Не сказала бы. Есть определённый плюс в том, что на гонки приезжают родные и свои, тюменские болельщики. Но когда говорят, что дома и стены помогают, это не про меня. Скорее появляется дополнительная ответственность, которая давит.

— Я немного не то имею в виду. Многие спортсмены отмечают, что круг на тюменском стадионе неимоверно сложен. У вас же, как мне кажется, было гораздо больше возможностей приспособиться к рельефу.

— Вряд ли это можно считать преимуществом. Ну да, мы чаще тренируемся на «Жемчужине», когда проводим здесь сборы или просто приезжаем домой между сборами, но для меня нет проблем в том, чтобы приспособиться к трассе в любом месте. Когда мы приезжаем на те или иные соревнования, у всех есть три-четыре дня, чтобы узнать трассу, запомнить все проблемные участки. Я, во всяком случае, их запоминаю, прикидываю для себя, как лучше ехать. Вообще обычно не гружу себя мыслями, подойдёт ли мне трасса или не очень.

— Тюменская подходит?

— Она действительно тяжёлая, рассчитанная больше на функционалов, как мне кажется.

— А более детально?

— Здесь крутые и длинные подъёмы, поэтому не каждому гонщику это подходит. Сейчас, к тому же, немного изменили спринтерский круг, сделали его ещё более сложным. Для меня это оказалось не совсем ожидаемо, зато гораздо больше удовлетворения приносит сознание того, что даже на такой трассе я способна заехать в тройку. Не думаю, что год назад я смогла бы показать себя в подобных условиях столь же хорошо.

— Конёк или классика? К чему больше лежит душа?

— Люблю оба стиля. Но тридцатку классикой в Тюмени не побегу. Буду стартовать только в большой эстафете.

— Иначе говоря, в большей степени вы всё-таки тяготеете к спринту?

— Совсем даже нет. У меня большие цели на всех дистанциях. Очень большие.