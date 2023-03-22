Сюрприз для Вяльбе: биатлонистка Носкова блеснула в лыжном спринте, а Большунов и Смирнова добыли третье и второе золото

Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. В паре с Александром Терентьевым он первенствовал в командном спринте. У женщин победу одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Для одной этот триумф стал вторым за два дня, а другая поднялась на подиум в четвёртой гонке подряд. Серьёзную борьбу им навязал дуэт лыжницы Алёны Перевозчиковой и биатлонистки Екатерины Носковой, которые в итоге взяли серебро.

Командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени прошёл, как и индивидуальные гонки днём ранее, без двух олимпийских чемпионок — Натальи Непряевой, заболевшей простудой, и Вероники Степановой, которая пока не набрала необходимые физические кондиции после недомогания.

В их отсутствие основными фаворитками стали лыжницы из Тюменской области Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Обе находятся в шикарной форме, что в очередной раз подтвердили накануне, завоевав золото и бронзу разделки соответственно.

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Под конец сезона в ФЛГР решили привести правила проведения командных спринтов в соответствие с международными. Если ранее спортсмены должны были выходить на старт трижды, то теперь решили обходиться без полуфинала, а к гонке за медали допускать 15 команд, показавших лучшее время в квалификации. При этом в прологе лыжники стартуют один за другим, а командные результаты получаются суммированием. По такой схеме проходили соревнования на «Чемпионских высотах» в Малиновке, её же применили и в Тюмени.

Первый результат по итогам пролога неожиданно показал необычный дуэт, состоящий из лыжницы Алёны Перевозчиковой и биатлонистки Екатерины Носковой. Интересно, что Алёна начинала карьеру в биатлоне, но с 2015 года выступает исключительно в лыжных гонках. А Екатерина, заняв накануне 21-е место в индивидуальной гонке на 10 км, выполнила норматив мастера спорта страны.

Именно эти две представительницы Ханты-Мансийского автономного округа стали авторами едва ли не главной сенсации в финале командного спринта.

Девушки включились в борьбу за лидерство с первого же этапа, а на вторую передачу Носкова и вовсе примчалась первой, опередив на полсекунды Пантрину. Смирнова и Перевозчикова на третьем этапе оторвались от преследовательниц, практически сняв вопросы о том, кому достанутся золотая и серебряная медали. Пыталась достать беглянок на следующей смене Юлия Ступак и даже отыграла больше пяти секунд отставания, но команде Коми, в которой она выступала с Ольгой Царёвой, этого хватило только для бронзы.

«Золотые» разборки должны были устроить Носкова и Пантрина, но сил противостоять лыжнице у представительницы биатлонного тура на последнем круге уже не хватило. Тюменская спортсменка ушла на дистанцию с преимуществом в полторы секунды, наращивала его с каждым километром и финишировала в гордом одиночестве.

По признанию Пантриной, для неё не стало сюрпризом, что основной соперницей на дистанции стала именно Носкова.

«Я понимала, что она может бороться. Мы были вместе на сборе в Сочи, и Катя меня обыгрывала на коротких ускорениях. Но на последнем этапе я пошла с самого старта и работала до финиша, поэтому получился такой колоссальный отрыв. В конце я уже шла не в полную силу», — рассказала Елизавета после финиша.

Носкова, в свою очередь, была невероятно счастлива серебряной медали. По её словам, этот результат для многих стал неожиданностью и от этого он «ещё более сладок». Спортсменка призналась, что на её настрой повлияло высказывание президента ФЛГР Елены Вяльбе. Трёхкратная олимпийская чемпионка заявила накануне, что ей не понравилось выступление биатлонистки в индивидуальной гонке «по движениям».

«Это её мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, её вчерашние слова меня немного смотивировали. Сегодня я была максимально собрана, заряжена и показала, на что я способна», — заявила Екатерина.

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Не менее захватывающей получилась мужская гонка, безоговорочными фаворитами которой были Александр Терентьев и Александр Большунов. Первые два этапа прошли достаточно спокойно: спортсмены шли довольно плотной группой, присматриваясь друг к другу и не пытаясь разорвать группу. Первым на побег решился Большунов на третьем этапе. Он постарался создать просвет на последнем подъёме перед передачей эстафеты. Удержаться за ним смог только Иван Горбунов из Татарстана, добравшийся до передачи эстафеты на 1,9 секунды позже.

Однако Терентьев не сумел поддержать рывок трёхкратного олимпийского чемпиона и подпустил к себе сначала Антона Тимашова, а потом ещё и группу преследователей. В итоге в заключительный подъём неожиданно рванул представитель второй команды Татарстана Сергей Ардашев, за которым едва удержались и Тимашов, и Терентьев.

На смену в трёхсекундном промежутке пришла группа из шести спортсменов, и Большунову на последнем этапе пришлось начинать всё сначала. Впрочем, воспитанник Юрия Бородавко включил беспощадный режим и размашисто понёсся за очередным золотом. Поначалу его темп поддержали ещё двое — Горбунов и Белов, но если Иван какое-то время поспевал за Александром, то Евгений безнадёжно отстал и старался не упустить бронзу.

По словам Большунова, ему достаточно сложно далась квалификация, но к решающему забегу он успел отдохнуть и набраться сил. При этом он признался, что они с партнёром даже не обсуждали тактику на забег, так как оба находятся не в оптимальной форме.

«Сегодня во время пролога было очень сложно. Ещё на разминке почувствовал, что подустал. Квалификацию пробежал без эмоций, проиграл достаточно много для спринта. Но был час, успел восстановиться, и в финале самочувствие было намного лучше. Не супер, но этого хватает, чтобы побеждать. И ещё сегодня лыжи катили идеально», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ» после финиша.