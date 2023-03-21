Превосходство Большунова, реванш Смирновой и сенсация от Пеклецовой: как прошли лыжные разделки на ЧР в Тюмени

Александр Большунов выиграл разделку свободным стилем на 15 км на чемпионате России в Тюмени. Он на 12,8 секунды опередил Антона Тимашова и боролся скорее с плохо работавшими лыжами, чем с соперниками. Бронза — у Ивана Якимушкина. У женщин в отсутствие Натальи Непряевой лучший результат показала Екатерина Смирнова. А сенсацию произвела 17-летняя Алина Пеклецова. Представительница Вологды принимала участие в третьей взрослой гонке в карьере и сумела завоевать серебро. На пьедестал почёта поднялась и Елизавета Пантрина, для которой это уже третья медаль на турнире.

Сенсация от Пеклецовой

Во вторник гонками с раздельного старта коньковым стилем продолжился чемпионат России в Тюмени. Начался день с неприятных новостей: из-за болезни на старт женских соревнований не вышла Наталья Непряева. Как рассказал тренер Юрий Бородавко, у неё побаливает горло и насморк. И возможно, скиатлон, который обладательница «Большого хрустального глобуса» выиграла накануне, станет последним на турнире.

Продолжает восстанавливаться и Вероника Степанова. По словам спортсменки, она ещё далека от нужных для победы кондиций.

«К командному спринту надеюсь прийти в себя. По-настоящему сразиться с Натальей и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России в Кировске. Тем более, что «Матч ТВ» покажет и эти, последние гонки сезона. Говорят, последние впечатления лучше всего запоминаются», — призналась лыжница.

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В отсутствие олимпийских чемпионок всё внимание болельщиков было приковано к девушкам, ярко проявившим себя в спринте и скиатлоне. Первой на дистанцию 10 км вышла Елизавета Пантрина, которая уже завоевала на турнире серебро и бронзу. Представительница Тюменской области уверенно выглядела на трассе, однако на финише была недовольна собой.

«Тяжёлая гонка. Конечно, выходила на старт бороться за лучший результат. То, что Наташа Непряева не бежала, я на это никак не отреагировала. Все соперницы были сзади. Им говорили, как я иду. Сегодня получилось так», — сказала спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Результат Пантриной стал ориентиром для других претенденток на медали. Постаралась реабилитироваться после падения в скиатлоне Мария Истомина. Первый круг она прошла спокойно, а на втором вышла в лидеры. Однако в итоге всё-таки проиграла сопернице четыре секунды, поскольку Лиза, как и накануне, сделала мощный рывок на финише.

Попыталась взять реванш у Пантриной и Анастасия Кулешова. Представительница Нижнего Новгорода на протяжении всей дистанции держалась в пятёрке лидеров, однако ускориться на последнем отрезке трассы ей не удалось. В итоге лыжница смогла обойти только Истомину.

Максимально настроенной на победу была Екатерина Смирнова. Девушка болезненно отреагировала на четвёртое место в скиатлоне. И даже плакала во время церемонии награждения. Как призналась спортсменка, отсутствие Непряевой дало ей дополнительную мотивацию.

«Восприняла это как шанс. Сразу поняла, что нужно идти за победой с самых первых метров дистанции. Кроме того, на трибунах присутствовала мама. Хотела её порадовать», — объяснила Смирнова.

И это у Екатерины получилось. Уже на первой отсечке она выигрывала у Пантриной восемь секунд. И далее преимущество представительницы Тюменской области только росло и за 1,9 километра до финиша составляло уже 21 секунду. Однако концовка гонки получилась тяжёлой. Как оказалось, у лыжницы свело ногу.

«Я просто доходила на морально-волевых, правая нога вообще не работала. Весь сезон надкостница меня не беспокоила, но на скиатлоне была ледяная трасса, и на поворотах напрягалась эта часть ноги. Я работаю над этим, подкачиваю ногу, делаю массажи. Но сегодня она меня беспокоила только в конце дистанции, и именно из-за поворотов», — объяснила лыжница.

Тем не менее созданного задела Смирновой хватило, чтобы обойти Елизавету и стать первой. Хотя её преимущество и сократилось до 11 секунд.

Но главной героиней дня стала другая спортсменка — 17-летняя Алина Пеклецова. Представительница Вологодской области ранее лишь раз соревновалась со взрослыми на одном из этапов Кубка России. В Тюмени она не очень удачно выступила в спринте, а в разделке сумела ворваться на пьедестал почёта. Причём чуть не завоевала золото: она всего две секунды проиграла Екатерине.

Как отметила девушка после финиша, для неё было важно просто пробежать дистанцию и посмотреть, на что способна. На медали она не рассчитывала.

«Испытываю эйфорию. Сама пока не могу понять, что произошло. Просто счастлива. Мне по ходу гонки, конечно, подсказывали, что я совсем чуть-чуть уступаю первому месту, но почему-то внутренне понимала: мне не догнать. Силы были уже совсем на исходе, тем более что трасса здесь нелёгкая, работать приходилось от начала и до конца. Поэтому и настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию. Выложилась на полную, это реально мой максимум», — рассказала Пеклецова RT.

Разделка стала первой на турнире и для биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной. Девушки не смогли попасть в топ-20, заняв 21 и 33 места соответственно.

Доминирование Большунова

В мужской разделке все ждали очередной дуэли Александра Большунова и Сергея Устюгова. Однако настоящей битвы не получилось. Первым на старт вышел представитель ХМАО, уже завоевавший золото чемпионата в спринте. Он очень сильно прошёл первый круг, задав другим спортсменам временной ориентир. Но вторая часть дистанции ему откровенно не удалась. Лидер сборной России чуть ли не шагом завершал гонку и в протоколе остался только десятым.

«Хотел быстро начать и дотерпеть до конца. Но меня завязало. Маркус Крамер ничего не говорил накануне. Нужно было действовать по самочувствию и настроению. Поначалу всё складывалось отлично, но сейчас уже не очень весело. На чемпионате России это возможно последняя гонка. Ещё не знаю, выйду ли на полтинник и эстафету», — объяснил Устюгов журналистам.

Большунов не стал так резво стартовать, как Устюгов. Он постепенно начал прибавлять ближе к третьему километру, а к середине дистанции создал себе комфортное преимущество в 15 секунд. Трёхкратный олимпийский чемпион в итоге так и финишировал с первым результатом. Хотя, как оказалось потом, разделка далась ему непросто из-за плохой работы лыж.

«Дело не в самочувствии. Сегодня скольжение с каждым метром ухудшалось. На третьем круге лыжи стали работать в два раза хуже. Ребята прибавляли, а я боролся с инвентарём. Мне прибавляет силы, когда дочка на стадионе. Начал немного проигрывать, но понял: Ева смотрит — надо побеждать!» — признался Александр.

Главным конкурентом Большунова неожиданно стал Антон Тимашов. Впрочем, представитель Татарстана неплохо выступает в текущем сезоне и уже был на пьедестале почёта в данном виде программы на этапах Кубка России в Кирово-Чепецке и Красногорске. Сумел спортсмен завоевать серебро и на чемпионате страны. Причём отставание лыжника от Сан Саныча составило всего 12,8 секунды.

«Когда стартовал, мне сказали, что проигрываю 15 секунд Устюгову. Меня это испугало немного. Но знал: он всегда начинает сильно. Я постарался дальше идти в своём темпе и смог его обойти. Приятно побороться с Александром. Уже приходил за ним вторым в Кирово-Чепецке. Но сегодня не такое большое отставание», — отметил Тимашов.

Если у девушек результаты разделки получились достаточно плотными (сразу девять спортсменок уступили Смирновой меньше минуты), то у мужчин, напротив, упорной борьбы на финише не получилось. Всё становилось ясно ещё на дистанции. Так, бронзовую медаль уверенно завоевал Алексей Червоткин. Он много проиграл Антону (15,1 сек), но в то же время имел приличный отрыв от четвёртого места Ивана Якимушкина (15,6 сек).

Преимущество Большунова над всеми остальными лыжниками составило больше минуты. Не задалась гонка у Артёма Мальцева и Дениса Спицова: они финишировали 14-м и 11-м соответственно. При этом в топ-10 попали юные Савелий Коростелёв и Павел Соловьёв.