Сорин: в наши дни при работе «на все деньги» спринтеры начинают сыпаться быстрее

Старший тренер сборной России Егор Сорин объяснил, почему не пытается тренировать лыжника Глеба Ретивых как универсала.

«Начав с ним работать, я прежде всего ставил задачу поднять скоростную выносливость. Чтобы Глеб выдерживал все четыре спринтерских забега, не теряя максимальных скоростных качеств. Плюс я держал в голове спринтерские эстафеты. Сейчас пошла интересная тенденция. И наш российский старт «Чемпионские высоты», который проходил в Малиновке, и отчасти чемпионат мира показали, что в спринтерских эстафетах не только универсалы, но даже дистанционщики бегут порой лучше, чем чистые спринтеры.

Если раньше спринтерские эстафеты в большей степени выстраивались по тактике, сейчас с первого этапа люди идут, как принято говорить, «на все деньги». Спринтеры при такой работе начинают сыпаться быстрее», — сказал тренер в интервью RT.

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