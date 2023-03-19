Сорин сравнил противостояние Большунова и Клебо с Роналду и Месси

Старший тренер сборной России Егор Сорин сравнил россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

«Задаваться вопросом, кто лучше — Большунов или Йоханнес Клебо, — это, наверное, так же бессмысленно, как пытаться сравнивать в футболе Криштиану Роналду и Лео Месси. По мне, более универсален Большунов. Мы берём, допустим, четыре индивидуальные дисциплины на чемпионате мира и понимаем, что Александр будет предпочтительнее на трёх из них, а Клебо сильнее разве что в спринте. Но если мы начнём говорить о Кубке мира, тем более в его нынешнем формате, с большим количеством спринтерских гонок и сокращением дистанционных, более предпочтительно будет выглядеть норвежец», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Сорин рассказал о состоянии здоровья Вероники Степановой.