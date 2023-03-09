Сорин рассказал о состоянии здоровья Степановой

Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал о состоянии здоровья Вероники Степановой.

«С Вероникой всё хорошо, она уже вернулась к тренировкам. 11 марта она примет участие в гонке олимпийского чемпиона Александра Легкова», — приводит слова Сорина РИА Новости.

Степанова упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее российская лыжница Анастасия Фалеева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Веронике Степановой.