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Сорин рассказал о состоянии здоровья Степановой

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Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал о состоянии здоровья Вероники Степановой.
Сорин рассказал о состоянии здоровья Степановой
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«С Вероникой всё хорошо, она уже вернулась к тренировкам. 11 марта она примет участие в гонке олимпийского чемпиона Александра Легкова», — приводит слова Сорина РИА Новости.

Степанова упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее российская лыжница Анастасия Фалеева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

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