Фалеева: Степанова самый лучший пример того, как двигать спорт

Российская лыжница Анастасия Фалеева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

«Вероника Степанова, наверное, самый лучший пример того, как двигать спорт. Я рада, что она нашла себя, она ведёт колонку в СМИ, пишет о своих мыслях. И она делает это правильно, с правильной подачей, в ней есть это — поддеть, задеть и сказать правильно. Она молодец», — приводит слова Фалеевой «Спорт-Экспресс».

Степанова является олимпийской чемпионкой Пекина в эстафете.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала и долго не могла прийти в себя. Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Вероники Степановой.