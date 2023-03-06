Бородавко: со Степановой всё хорошо, ничего серьёзного с ней не случилось

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Вероники Степановой после потери сознания на финише марафона на 30 км на «Чемпионских высотах».

«Что конкретно случилось с ней, может сказать врач нашей команды, но лыжница раньше уехала в Москву. На обследование ли, точно сказать не могу. От себя добавлю — после случившегося со Степановой всё хорошо, ничего серьёзного», — цитирует Бородавко Sport24.

Лыжница упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее сообщалось, что Степанова после потери сознания на финише марафона обратилась к болельщикам.