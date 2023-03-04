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Степанова после потери сознания на финише марафона обратилась к болельщикам

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступила с заявлением после потери сознания на финише масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах».
Степанова после потери сознания на финише марафона обратилась к болельщикам
  • Gettyimages.ru

«1. Спасибо всем, кто помог и кто переживал. Я ок.

2. Подробности своего состояния и проблем обсуждать я ни с кем, кроме врачей и тренера, не считаю правильным, а интерес к таким подробностям мне кажется странным. Но не удивительным.

3. Доехала до финиша потому, что, раз уж вышла на старт, сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо начинать учиться, никакой гордости, что дотерпела, не испытываю.

4. 30 классикой я никогда раньше не бегала, отрицательный опыт — это тоже опыт, уже знаю, в чём проблема», — написала Степанова в Telegram-канале.

Лыжница упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее врач сборной России Роман Эрлихман прокомментировал состояние Степановой.

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