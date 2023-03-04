Врач сборной России: у Степановой на финише случился спазм мышц живота
- РИА Новости
«Обычная ситуация, на финише у спортсменки случился спазм мышц живота. Будет проведено обследование, будут даны лекарственные препараты. Всё пройдёт, это не та ситуация, которая должна заставить тревожиться», — цитирует Эрлихмана ТАСС.
Степанова упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание и подняться.
Ранее Юрий Бородавко сообщил, что Степанова находится в сознании.