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Бородавко сообщил, что Степанова находится в сознании

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Вероники Степановой.
Бородавко сообщил, что Степанова находится в сознании
  • РИА Новости

«После финиша почувствовала себя не очень хорошо, с ней начали сразу заниматься медики. Пока причины, почему ей стало плохо, мне неизвестны. Она в сознании, просто с ней работают врачи», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Степанова упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массажируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание и подняться.

Ранее Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на соревнованиях «Чемпионские высоты».

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