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Непряева поделилась эмоциями после победы в масс-старте на «Чемпионских высотах»

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Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на соревнованиях «Чемпионские высоты».
Непряева поделилась эмоциями после победы в масс-старте на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

«Только позитивные эмоции. Классная гонка, погода. Наверное, могу сказать, что мы сегодня прогулялись. Особенно первые 15 километров. Дышится легко», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

Также Непряева рассказала о смене лыж.

«Изначально не планировала менять лыжи. Погода достаточно хорошая. Сегодня менять лыжи, на мой взгляд, было фатальной ошибкой. Это сразу огромный проигрыш и выбывание из группы лидеров. Изначально была уверена, что ни в коем случае не буду заезжать в боксы. Но лыжи у меня были готовы.

Видела, что Вероника (Степанова) поехала менять лыжи. На мой взгляд, это было ошибкой, которая сделала всю гонку. Я планировала начать после 15 километров. Девочки пошли менять лыжи, а я пошла своим темпом», — заявила она.

27-летняя россиянка преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут. Спортсменка финишировала с флагом.

Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,5). Третьей финишировала Анастасия Прокофьева (+53,6).

Ранее лыжница Юлия Ступак высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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