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Ступак: кто‑то может мне ответить, почему я с 22 лет бегаю без своего флага?

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Лыжница Юлия Ступак высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Ступак: кто‑то может мне ответить, почему я с 22 лет бегаю без своего флага?
  • РИА Новости

«Мы недавно разговаривали с девчонками о том, как классно, что в теннисе именно спортсмены имеют голос, вне зависимости от того, что им скажут в команде. Так и должно быть. Это нормальная и здоровая атмосфера», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

По мнению лыжницы, в теннисе по-прежнему остаётся уважение и дружественное соперничество между спортсменами.

«А у нас по-другому. Кто‑то может мне ответить, почему я с 22 лет бегаю без своего флага? И это не только меня касается. Всей сборной! Кто‑то не поехал на Олимпийские игры в свои лучшие годы, лишился медалей. Вряд ли кого‑то это волнует», — заявила она.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера.

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