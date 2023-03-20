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Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала желающих сменить гражданство спортсменов предателями Родины.
Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство
  • РИА Новости

«А этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили? Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется. Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься — пять, четыре или три — ты был полностью на государственном обеспечении.

А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину? Я другого не вижу этому объяснения, для меня это предательство Родины, вот и всё», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства.

 

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