Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство
- РИА Новости
«А этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили? Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется. Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься — пять, четыре или три — ты был полностью на государственном обеспечении.
А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину? Я другого не вижу этому объяснения, для меня это предательство Родины, вот и всё», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».
На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства.