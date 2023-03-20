Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала желающих сменить гражданство спортсменов предателями Родины.

«А этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили? Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется. Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься — пять, четыре или три — ты был полностью на государственном обеспечении.

А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину? Я другого не вижу этому объяснения, для меня это предательство Родины, вот и всё», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства.