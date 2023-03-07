Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, обращались ли к ней с вопросом о смене спортивного гражданства.

«На данный момент никто не обращался с такими заявлениями ни в федерацию, ни в ассоциацию. Я не понимаю, что такое вообще «смена спортивного гражданства». Просто смена гражданства. Не надо сюда приписывать что-то «спортивное» или ещё какое-то.

Если сейчас один из членов сборной команды самостоятельно решит, что он хочет уехать, то я не смогу подписать ему такую бумагу, потому что без нас он там просто не сможет тренироваться», — приводит слова Вяльбе YouTube-канал «На лыжи».

На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.