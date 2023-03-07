Узнать больше

Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, обращались ли к ней с вопросом о смене спортивного гражданства.
Вяльбе заявила, что российские лыжники не обращались в ФЛГР с просьбой о смене спортивного гражданства
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На данный момент никто не обращался с такими заявлениями ни в федерацию, ни в ассоциацию. Я не понимаю, что такое вообще «смена спортивного гражданства». Просто смена гражданства. Не надо сюда приписывать что-то «спортивное» или ещё какое-то.

Если сейчас один из членов сборной команды самостоятельно решит, что он хочет уехать, то я не смогу подписать ему такую бумагу, потому что без нас он там просто не сможет тренироваться», — приводит слова Вяльбе YouTube-канал «На лыжи».

На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить