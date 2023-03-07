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Вяльбе заявила, что не знает о сроках возвращения россиян на международные соревнования

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.
Вяльбе заявила, что не знает о сроках возвращения россиян на международные соревнования
  • РИА Новости

«У нас никакой информации о возвращении России в мировые лыжи нет, в том числе лично у меня. Глава FIS единолично не может принять такое решение, принимать такое решение будет совет FIS. Когда они будут это делать — весной, летом, следующей осенью, — если честно, понятия не имею. Пока что это всё вилами на воде писано», — приводит слова Вяльбе YouTube-канал «На лыжи».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что Вяльбе прокомментировала завершение соревнований «Чемпионские высоты».

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