Вяльбе — о «Чемпионских высотах»: прекрасные соревнования

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала завершение соревнований «Чемпионские высоты».

«Прекрасные соревнования, спасибо организаторам. Даже погоду они нам сделали. Мы, слава богу, ни одну гонку не отменили. Все ребята и девчонки довольны, всё было шикарно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Победу в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах» одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского масс-старта на «Чемпионских высотах».