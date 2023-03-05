Вяльбе — о «Чемпионских высотах»: прекрасные соревнования
- РИА Новости
«Прекрасные соревнования, спасибо организаторам. Даже погоду они нам сделали. Мы, слава богу, ни одну гонку не отменили. Все ребята и девчонки довольны, всё было шикарно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Победу в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах» одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского масс-старта на «Чемпионских высотах».