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Бородавко: Устюгов приятно удивил, до конца навязывал борьбу

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского масс-старта на «Чемпионских высотах».
Бородавко: Устюгов приятно удивил, до конца навязывал борьбу
  • РИА Новости

«Мастерство Александра сказалось, Алексей терпел как мог. Главное, он смог сделать отрыв от преследователей и спокойно закончить гонку. Приятно удивил Сергей Устюгов, до конца навязывал борьбу и занял третье место», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Победу одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 6 минут и 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».

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