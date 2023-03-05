Бородавко: Устюгов приятно удивил, до конца навязывал борьбу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужского масс-старта на «Чемпионских высотах».

«Мастерство Александра сказалось, Алексей терпел как мог. Главное, он смог сделать отрыв от преследователей и спокойно закончить гонку. Приятно удивил Сергей Устюгов, до конца навязывал борьбу и занял третье место», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Победу одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 6 минут и 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».