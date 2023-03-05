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Червоткин о втором месте в масс-старте: говорил себе — «Терпи»

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Лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».
Червоткин о втором месте в масс-старте: говорил себе — «Терпи»
  • РИА Новости

«Настраивался бороться за победу, потому что понимал, что по ходу турнира состояние становилось всё лучше. Экономил силы. Хотелось бороться, и психологически был настроен, но немного не хватило. Практически не работал спереди, вовремя поменял лыжи, но Александр был лучше, и вот получился просвет на финише между нами.

Знаете, был плавающий темп у Большунова, где-то было хорошо, но понимал, что на крутых частях стягивало мышцы, уже не хватало ударной работы, толчка хорошего, и поэтому старался идти только за Большуновым. Говорил себе: «Терпи».

Итог соревнований? Поставлю себе четвёрку, может, даже с плюсом, потому что скиатлон был достаточно по результату рядом, но провальный. А остальные старты шли по нарастающей, и самочувствие приходило. Не знаю, если бы после эстафеты было два дня отдыха, может, было бы лучше сегодня», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 6 минут и 11 секунд. Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее Большунов прокомментировал победу в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».

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