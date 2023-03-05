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Большунов прокомментировал победу в масс-старте на «Чемпионских высотах»

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Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».
Большунов прокомментировал победу в масс-старте на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

«Нормально себя чувствую. Нормально, спокойно начинали, но, когда вперёд вышел, уже местами сложновато было. Больше половины дистанции пришлось работать впереди, и это сказалось на самочувствии. Но доволен, что удалось выиграть. И Устюгов, Червоткин составили хорошую конкуренцию.

Были ли мысли оторваться от Алексея? Да нет, увеличили темп, но оставалось только поддерживать его.

Оценка за соревнования? Отлично, четыре золота есть, может что-то не получилось, но в принципе отлично», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 6 минут и 11 секунд.

Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла масс-старт на соревнованиях «Чемпионские высоты».

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