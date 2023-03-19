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Сорин: не думаю, что Степановой не хватает внимания — скорее, наоборот

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказал своё мнение о Веронике Степановой.
Сорин: не думаю, что Степановой не хватает внимания — скорее, наоборот
  • РИА Новости

«У Степановой есть одно очень хорошее качество, которое она впитала, ещё катаясь ребёнком на Камчатке: авторитет тренера, с которым она работает, для неё необычайно высок. В том, что касается построения тренировочного процесса и вообще всей работы, направленной на достижение результата, у нас с Никой полное взаимопонимание. Внутри нашей команды я вообще никогда не замечал, чтобы она кого-то пыталась учить жизни.

Если мы говорим про Веронику, не думаю, что ей не хватает внимания. Скорее, наоборот. Она вообще не слишком любит какие-то публичные мероприятия. Всегда предпочтёт остаться дома, если есть такая возможность», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Сорин ответил на вопрос об уходе Сергея Устюгова из группы, чтобы тренироваться по индивидуальной программе.

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