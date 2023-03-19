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Сорин: точно знаю, что Устюгов не придёт и не попросится обратно

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на вопрос об уходе Сергея Устюгова из группы, чтобы тренироваться по индивидуальной программе.
Сорин: точно знаю, что Устюгов не придёт и не попросится обратно
  • РИА Новости

«Было не то чтобы огорчительно, просто потенциал Сергея и его реальные возможности я знаю очень и очень хорошо. Они выше тех результатов, которые он показывает. Он реально даже в своём нынешнем возрасте — без трёх недель в 31 год — способен на большее. С другой стороны, я точно так же понимаю, насколько Устюгову было сложно загонять себя в рамки тех же тренировочных сборов. Так что шансов, что Сергей окажется способен работать в общей группе, изначально было немного.

То, как он подготовился к «Чемпионским высотам», говорит о том, что он очень хорошо умеет справляться с поставленными задачами. Не скажу, что результат получился у Сергея выдающимся, но он был высоким. 

Точно знаю, что не придёт и не попросится обратно в группу», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Сорин объяснил, как декрет влияет на карьеру спортсменок.

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