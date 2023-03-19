Сорин: точно знаю, что Устюгов не придёт и не попросится обратно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на вопрос об уходе Сергея Устюгова из группы, чтобы тренироваться по индивидуальной программе.

«Было не то чтобы огорчительно, просто потенциал Сергея и его реальные возможности я знаю очень и очень хорошо. Они выше тех результатов, которые он показывает. Он реально даже в своём нынешнем возрасте — без трёх недель в 31 год — способен на большее. С другой стороны, я точно так же понимаю, насколько Устюгову было сложно загонять себя в рамки тех же тренировочных сборов. Так что шансов, что Сергей окажется способен работать в общей группе, изначально было немного.

То, как он подготовился к «Чемпионским высотам», говорит о том, что он очень хорошо умеет справляться с поставленными задачами. Не скажу, что результат получился у Сергея выдающимся, но он был высоким.

Точно знаю, что не придёт и не попросится обратно в группу», — сказал тренер в интервью RT.

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