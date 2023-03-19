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Сорин — о жене: заранее договорились, если Татьяна уходит в декрет, то начинает работать над техникой

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, как декрет влияет на карьеру спортсменок.
Сорин — о жене: заранее договорились, если Татьяна уходит в декрет, то начинает работать над техникой
  • РИА Новости

«О том, чтобы развивать какие-то качества, речи точно не идёт. Вся работа носит исключительно поддерживающий характер. При этом мы заранее договорились: если Татьяна уходит в декрет, то начинает более активно работать над техникой. То есть думать не о том, сколько километров она проедет, а о том, как именно она их проедет. Соответственно, и в зале мы сейчас делаем упражнения, более направленные на технику. На то, чтобы максимально устранить прежние ошибки», — объяснил тренер в интервью RT.

Ранее Сорин впечатлился победой Степановой над Непряевой в Кирово-Чепецке.

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