Сорин впечатлился победой Степановой над Непряевой в Кирово-Чепецке
- РИА Новости
«Победа Вероники Степановой в классике в Кирово-Чепецке, где она выиграла у Натальи Непряевой. Понятно, что в той гонке прежде всего сама Непряева дала себя обогнать, но от Степановой я такого резкого всплеска не ожидал. Хотя предполагал, что внутри России она будет бороться за тройку. Другой вопрос, что классический ход Степановой всё ещё далёк от идеала», — сказал тренер в интервью RT.
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