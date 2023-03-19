Сорин впечатлился победой Степановой над Непряевой в Кирово-Чепецке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, какая победа его спортсменов стала для него неожиданной в сезоне-2022/23.

«Победа Вероники Степановой в классике в Кирово-Чепецке, где она выиграла у Натальи Непряевой. Понятно, что в той гонке прежде всего сама Непряева дала себя обогнать, но от Степановой я такого резкого всплеска не ожидал. Хотя предполагал, что внутри России она будет бороться за тройку. Другой вопрос, что классический ход Степановой всё ещё далёк от идеала», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Сорин объяснил, почему не пытается тренировать лыжника Глеба Ретивых как универсала.