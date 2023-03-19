Скиатлоны без катарсиса: как Непряева убежала от Кулешовой, а Устюгов упал и не догнал Большунова

Наталья Непряева одержала вторую победу подряд на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Олимпийская чемпионка на последнем круге убежала от Анастасии Кулешовой, с которой прошла большую часть дистанции. Кулешова в итоге стала третьей, пропустив вперёд ещё и Анастасию Пантрину. В мужской гонке борьба за золото развернулась между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Но представитель ХМАО упал за несколько километров до финиша и не смог после этого догнать трёхкратного олимпийского чемпиона. А бронзу на финише вырвал Иван Якимушкин.

Рывок Пантриной

Скиатлоны на чемпионате России по лыжным гонкам получились максимально интересным для зрителей, которые заполнили все трибуны стадиона в Тюмени. На этот раз в отличие от дня спринта была хорошая погода: светило солнце, а за ночь немного подморозило. Трассу для спортсменов подготовили непростую. Перед гонкой девушки, которые традиционно начинали соревнования, боялись упасть на одном из спусков. Увы, так и произошло. На снегу оказалась одна из фаворитов гонки Мария Истомина.

Подопечная Юрия Бородавко на «Чемпионских высотах» в данном виде программы лишь на финише уступила Наталье Непряевой, поэтому эксперты ждали не менее упорного соперничества и на главном старте сезона. Однако данный эпизод в середине скиатлона не позволил лыжнице побороться за медали. Хотя до конца гонки оставалось ещё достаточно километров, догнать лидеров Истомина так и не смогла, оказавшись в итоге пятой.

Ещё более неприятный инцидент произошёл с Анастасией Прокофьевой. Она на том же участке выехала за пределы трассы и скатилась вниз по склону. Девушке после этого понадобилось много времени, чтобы вернуться на лыжню.

В отсутствие Истоминой навязать борьбу Непряевой попробовала Анастасия Кулешова. Накануне она не принимала участие в спринте, поэтому была свежее Натальи и заставила олимпийскую чемпионку работать на дистанции на максимуме.

«По Насте видно, что она готовилась к этой гонке и задавала темп. На некоторых участках оказалось тяжело держаться за ней. Начало мы провели спокойно, но конёк мне дался сложнее», — отметила обладательница «Большого хрустального глобуса».

Классику девушки традиционно прошли большой группой, и лыжи на стадионе переодевали одновременно 13 человек. Однако уже к отсечке 10,6 километра Наталья и Анастасия сделали небольшой просвет в 5 секунд и начали уходить от остальных спортсменок. Причём, Непряева большую часть времени проводила за спиной соперницы.

«Здесь нелёгкие круги, поэтому «проскочить на дурачка» не получается. Девочки задали очень хороший темп, особенно Кулешова, которая сделала всю гонку», — призналась олимпийская чемпионка.

Группа преследовательниц достаточно быстро распалась. Убежали за лидерами Елизавета Пантрина и Екатерина Смирнова. Представительницы Тюменской области создали себе комфортный задел и казалось, что именно они будут бороться друг с другом за бронзу, а Кулешова и Непряева определят обладательницу золотой награды. Но всё сложилось иначе.

Проявить себя сумела 21-летняя Пантрина, которая уже взяла бронзу на турнире. А больше всего запомнилась болельщикам выступлением на «Чемпионских высотах», где в паре со Смирновой в командном спринте победила саму Непряеву.

Удивила девушка и в этот раз. За километр до финиша она сделала рывок и ушла от Екатерины. Также поступила и Непряева, оторвавшись от Кулешовой. При этом преимущество Анастасии от третьего места составляло комфортные семь секунд. Но представительница Нижегородской области сильно устала по ходу гонки и на мосту перед стадионом позволила Пантриной себя догнать, а на финише Елизавета уже контролировала ситуацию.

«На последнем подъёме видела, есть какой-то запас, потому что у меня ноги совсем закислились. На спуске уже на деревянных ногах ехала, не могла их согнуть и двигаться правильно, чтобы была максимальная скорость. Лиза — очень хороший финишёр. Для меня это трудновато, но я не ожидала, что она будет прямо около моих лыж. Конечно, расстроилась, но хочу сказать, что Лиза — молодец, провела очень правильную гонку.

Когда ноги закислились, то уже думала только о серебре. Причём я была в полной уверенности, что буду сегодня вторая. Но, пока не пересечёшь финишную черту, ни в чём нельзя быть уверенной на сто процентов», — сказала Кулешова.

Как оказалось, Пантрина и вовсе не собиралась изначально выходить на старт в скиатлоне и рассчитывала попасть в десятку.

«Мы больше готовимся на коньковую разделку, но я сказала, что хотела бы пробежать, попробовать себя. Я уже очень давно, года три, не участвовала в скиатлоне. И сегодня для меня это был хороший опыт, я довольна. На последнем подъёме поняла: могу догнать Кулешову. Увидела, что она уже «плывёт», а у меня ещё были силы, я включилась, разогналась на последний подъём, растолкалась на спуск, накатила и уже на финишной прямой я её обогнала», — сказала Пантрина.

Обиднее всего в этот день было Смирновой, которая финишировала четвёртой. Екатерина не смогла сдержать эмоции и вышла на церемонию награждения со слезами на глазах.

15-е золото Большунова

По-настоящему драматичным получился мужской скиатлон. Невероятные эмоции зрителям вновь подарили Сергей Устюгов и Александр Большунов. Накануне в классическом спринте сильнее оказался представитель ХМАО, и лыжники сравнялись по количеству золотых наград на чемпионатах России: их стало по 14. На дистанции 30 километров дуэль выиграл трёхкратный олимпийский чемпион, и стал 15-кратным победителем турнира.

Лидеры сборной России в середине дистанции стали уходить от основной группы. Пытался удержаться за лыжниками Евгений Белов, но на отметке 16,3 километра его отставание составляло уже 5 секунд, а у остальных — ещё больше.

Интрига умерла за несколько километров до финиша: Устюгов упал на повороте. Причём, Сергей быстро встал и пытался догнать Большунова, который активно начал работать на подъёме. Но из-за усталости спортсмен в какие-то моменты бросал сопротивление.

«Казалось, что могу догнать? Нет такого, как было раньше. Стоит ограничитель. Я включался, доходил до красной зоны, скидывал обороты. Сам это прекрасно понимаю. Эта отсечка до сих пор стоит, никуда не ушла. Нет такого, что дал-дал, вспышка пошла, дотерпел до спуска. Всё-таки приходилось где-то сбавлять, останавливать себя. Хочется, чтобы эта отсечка куда-то ушла, тем более здесь, на чемпионате», — признался Устюгов.

Своё падение Сергей объяснил в первую очередь усталостью. В этот раз никто ему не мешал преодолеть опасный участок трассы.

«Ноги не держали. На повороте поскользнулся и оказался на снегу. Голову поднимаю — а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Большунов, не оглядываясь назад, пошёл. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, и побеждает сильнейший», — отметил Сергей.

Большунов, и правда, даже не заметил падения партнёра по национальной сборной, поэтому выглядел удивлённым во время интервью.

«Сергей упал? Где упал? Я не знал. За полтора километра до финиша? Нет, реально не видел. Я на том моменте стал включаться и даже не знал, что он споткнулся. Именно после спуска решил включиться, потому что я посмотрел — есть небольшой просвет, метра три-четыре. Понимал, нужно начинать ускоряться», — сказал Александр.

Прокомментировал Большунов и слова Устюгова о завершении карьеры. По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, зрителям не стоит воспринимать их всерьёз.

«Говорить можно всё, что угодно. Мы-то знаем: Сергей будет бегать. Он каждый год собирается уходить. Можно даже не обращать внимания на это», — уверен спортсмен.

Тем временем, за бронзу развернулась серьёзная борьба между четырьмя лыжниками. Выиграл её Иван Якимушкин, обойдя на финише Алексея Червоткина, Дениса Спицова и Антона Тимошова. При этом, по словам представителя Тюменской области, он мог претендовать на золото, но потратил слишком много времени на стадионе при смене лыж.

«Когда я залетел в бокс, просто жидкой мазью снёс верх мата, и я очень долго переодевался. Думаю, если бы была возможность выйти близко к ним, то можно было бы переложиться, но вот эта заминка в пять-семь секунд мне очень помешала. Но третье место — это очень хороший результат», — отметил Якимушкин.

Впрочем, борьбу Ивана и Александра на финише зрители всё-таки увидели. Спортсмены решили устроить шуточный забег с колясками: оба совсем недавно стали отцами.