Мощь и скорость: как Устюгов убежал от Терентьева и Большунова, а Непряева привезла соперницам 6,16 секунды в спринте

Вслед за победой на турнире «Чемпионские высоты» Сергей Устюгов выиграл спринтерскую гонку и на чемпионате России по лыжным гонкам. В финале олимпийский чемпион на удивление легко создал себе небольшой задел перед решающим подъёмом и на спуске своего уже не упустил. При этом серебро досталось Александру Терентьеву, опередившему восстанавливающегося после болезни Александра Большунова. Аналогичные соревнования у женщин закончились безоговорочным триумфом Натальи Непряевой, а в борьбе за второе место Алёна Баранова на финишной прямой опередила Елизавету Пантрину.

Участие Александра Большунова в чемпионате России в Тюмени до последнего момента находилось под вопросом. Трёхкратный олимпийский чемпион приболел после февральских «Чемпионских высот» и довольно долго не тренировался. Он вернулся к активной работе всего за пять дней до старта турнира в Тюмени, и решение о выходе на спринт было принято лишь накануне. При этом самочувствие лидера российских лыж было далеко от идеального.

«Вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обогнали», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Между тем, довольно сложными выдались погодные условия. Термометры в Тюмени показывали +8 °С, а к четвертьфиналам полил дождь, из-за чего снег был сырым и рыхлым. Как отметил Алексей Червоткин, приходилось работать даже на спусках, не имея возможности перевести дух после крутых подъёмов. Большую роль в таких обстоятельствах играло качество смазки.

На руку Большунову в некоторым смысле играла трасса с тремя довольно крутыми подъёмами, которую многие лыжники назвали более подходящей для «дистанционщиков», нежели для атлетов, специализирующихся на коротких дистанциях. Готовили её для финала Кубка мира FIS прошлого года, но соревнования по известным причинам были отменены.

«На любой сложной трассе имеет преимущество тот, кто хорошо подготовлен. В Тюмени будет видно, кто готовился к чемпионату страны. В любом случае мы никогда не бегаем на лёгких трассах, стараемся выступать на более сложных», — заявила по этому поводу глава ФЛГР Елена Вяльбе.

До полуфиналов все лидеры добрались без особых проблем, а вот там уже не обошлось без сюрпризов. Так, не удалось пробиться в решающий забег восходящей звезде российских лыж Савелию Коростелёву, который в ходе сезона одерживал в этом виде яркие победы. Не повезло и серебряному призёру ОИ-2022 Ивану Якимушкину, который наступил себе на лыжу и упал, что лишило его шансов на продолжение борьбы.

Тем не менее Александр Легков назвал состав итоговой шестёрки финалом-мечтой, ведь, помимо Большунова, туда пробились победитель «Чемпионских высот» Сергей Устюгов, действующий чемпион страны Александр Терентьев, а также олимпийский чемпион Алексей Червоткин, чемпион мира среди юниоров Сергей Ардашев и опытнейший Андрей Парфёнов.

Тон гонки едва ли не с самого начала стал задавать Устюгов. Он работал максимально агрессивно, раз за разом оттесняя Большунова, делавшего попытки выйти вперёд. Перед вторым подъёмом представитель Ханты-Мансийского АО рванул вперёд, обеспечив себе ощутимый отрыв.

Большунов попытался догнать соперника на спуске, но быстро выдохся, чем не преминул воспользоваться Терентьев. Он зацепился за трёхкратным олимпийским чемпионом и постепенно «съел» его, обеспечив себе серебряную награду. Большунов же терпеливо отработал до конца и сумел удержать бронзу, хотя на финишной прямой его активно атаковал Червоткин — их разделили всего 0,07 секунды.

Устюгов после финиша светился от счастья, хотя и признался, что на победу не особо рассчитывал. По его словам, после удачного пролога, где он, не выкладываясь по максимуму, уступил меньше секунды Большунову, ожидал попадания на пьедестал.

«Понял, что состояние хорошее у меня, думал, можно будет побороться за призы, а получилось так, что выиграл. Лыжи сегодня сработали прекрасно, особенно в финале. Спасибо сервису — очень тяжёлая погода. В финале по ситуации реагировал. Я назад не смотрел, думал, что на спуске подъедут ко мне. Да и потом думал, что съедят, но, видимо, запаса хватило. В принципе, я доволен, первая победа есть, завтра ещё труднее будет в скиатлоне. Надеюсь завтра неплохо выступить», — заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Лыжник отметил, что в Тюмени планирует выступить во всех личных гонках. Кроме того, он рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры в следующем сезоне.

Также по теме «Игра в одни ворота не нравится никому»: почему популярность лыжных гонок падает в отсутствие россиян Норвежские лыжники выиграли все гонки в мужской программе чемпионата мира в Планице, не встретив достойной конкуренции. При этом...

«Вот узнаю, будет ли у меня работа в будущем. Если не будет, вариантов не останется — придётся бегать. Лыжи я люблю, от лыж я никуда не уйду, всё равно буду кататься. Но на уровне тренеров сборной России, как они тренируются, как пашут ребята, — скажу честно, я не готов так работать», — заявил Сергей.

В женской гонке для большей интриги не хватило Вероники Степановой, которая пока испытывает проблемы со здоровьем. Во время «Чемпионских высот» олимпийская чемпионка почувствовала себя плохо после финиша 30-километрового марафона и вынуждена была обратиться за помощью врачей.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро — побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», — написала 22-летняя лыжница в своём Telegram-канале.

Зато вновь вышла на лыжню Юлия Ступак, которая пропустила львиную долю соревнований нынешнего сезона. Спортсменка так и не смогла сработаться с Юрием Бородавко, в группу которого перешла после отъезда Маркуса Крамера, и после Малиновки объявила, что дальше будет работать самостоятельно по планам немецкого тренера. Именно в таком режиме она подводилась к чемпионату страны.

Свой четвертьфинальный забег Ступак выиграла, но вот в следующем круге финишировала только пятой. По словам олимпийской чемпионки, подвела подготовка лыж.

«На последний спуск ушла хорошо за Наташей (Непряевой. — RT). Дело тут не в тактике, тут борьба сервиса по большей части. Кто выкатил, тот и победил. Получилось так, что девушки просто объехали меня перед финишем. Я понимала, что у меня уже скорость не такая, чтобы на подхвате работать», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Непряева же в свою очередь ждала соперничества со Ступак в финале и посетовала на её досрочный вылет. В отсутствие одного из лидера сборной навязать серьёзную борьбу победительнице «Тур де Ски» прошлого года не удалось никому, и она финишировала с огромным отрывом в 6,16 секунды. Серебро досталось Алёне Барановой, хотя её до последнего пыталась настичь Елизавета Пантрина.

После гонки Непряева призналась, что даже не выкладывалась в этот день по максимуму.

«На самом деле я темпом никого душить не хотела, понимаю, что мне завтра стартовать в скиатлоне. Сегодня было видно, что я старалась максимально сэкономить энергию. Очень тяжёлый круг всё-таки, не совсем спринтерский. На разминке и перед прологом я пессимистично себя настраивала. Очень часто такое бывает, что тяжело чувствуешь себя на разминке, а потом наоборот — не ожидаешь от себя такого результата», — рассказала Наталья после финиша.