Узнать больше

Непряева: я ждала Ступак в финале, хотела битву титанов

Короткая ссылка
Лыжница Наталья Непряева высказалась о невыходе Юлии Ступак в финал спринта на чемпионате России в Тюмени.
Непряева: я ждала Ступак в финале, хотела битву титанов
  • РИА Новости

«Я ждала Юлию в финале, ожидала битву титанов. Для меня было большим удивлением, что она не со мной. Тут очень непредсказуемый финиш, многое решают лыжи, а не силы спортсмена. Может, у неё что-то пошло не так», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ». 

Ступак заняла пятое место в полуфинале, проиграв 2,08 секунды Непряевой. В финале соревнований Наталья заняла первое место, придя к финишу за 4 минуты 53,3 секунды. 

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Ступак объяснила, что повлияло на её невыход в финал спринта на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить