Непряева: я ждала Ступак в финале, хотела битву титанов

Лыжница Наталья Непряева высказалась о невыходе Юлии Ступак в финал спринта на чемпионате России в Тюмени.

«Я ждала Юлию в финале, ожидала битву титанов. Для меня было большим удивлением, что она не со мной. Тут очень непредсказуемый финиш, многое решают лыжи, а не силы спортсмена. Может, у неё что-то пошло не так», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Ступак заняла пятое место в полуфинале, проиграв 2,08 секунды Непряевой. В финале соревнований Наталья заняла первое место, придя к финишу за 4 минуты 53,3 секунды.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Ступак объяснила, что повлияло на её невыход в финал спринта на чемпионате России.