Непряева: я ждала Ступак в финале, хотела битву титанов
- РИА Новости
«Я ждала Юлию в финале, ожидала битву титанов. Для меня было большим удивлением, что она не со мной. Тут очень непредсказуемый финиш, многое решают лыжи, а не силы спортсмена. Может, у неё что-то пошло не так», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».
Ступак заняла пятое место в полуфинале, проиграв 2,08 секунды Непряевой. В финале соревнований Наталья заняла первое место, придя к финишу за 4 минуты 53,3 секунды.
Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.
Ранее Ступак объяснила, что повлияло на её невыход в финал спринта на чемпионате России.