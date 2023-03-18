Лыжница Ступак объяснила, почему не смогла пробиться в финал спринта на чемпионате России

Юлия Ступак высказалась о невыходе в финал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Тут борьба, скорее, сервиса, кто выкатил, тот и победил. Получилось так, что девушки просто объехали меня перед финишем. Я понимала, что у меня уже скорость не такая, чтобы на подхвате работать», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Она также отметила, что расстроена, но чувство благодарности преобладает, потому что на соревнованиях классная атмосфера и собралось очень много болельщиков.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке в рамках квалификации чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени.