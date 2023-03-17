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Степанова пропустит первые гонки чемпионата России из-за проблем со здоровьем

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова пропустит первые гонки чемпионата России.
Степанова пропустит первые гонки чемпионата России из-за проблем со здоровьем
  • РИА Новости

«Если медицина и тренер дадут добро — побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», — написала Степанова в социальных сетях.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала без чувств и долго не могла прийти в себя. Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.

Ранее российская лыжница Анастасия Фалеева поделилась мнением о результатах Степановой.

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