Устюгов — о завершении карьеры: если будет хорошая работа, то можно и подытожить всё это

Российский лыжник Сергей Устюгов может завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Если будет хорошая работа, то можно и подытожить всё это. Поживём — увидим. Зима ещё продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду», — заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.

Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.