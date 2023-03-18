Устюгов: думал, можно будет побороться за призы, а получилось так, что выиграл

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.

«Сегодня сбегал пролог. Первую часть бежал потихоньку, вторую подключился уже. Сегодня состояние хорошее у меня, думал, можно будет побороться за призы, а получилось так, что выиграл. Лыжи сегодня сработали прекрасно, особенно в финале», — заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.

Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее российская лыжница Юлия Ступак высказалась о невыходе в финал спринта на чемпионате России в Тюмени.