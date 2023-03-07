«Игра в одни ворота не нравится никому»: почему популярность лыжных гонок падает в отсутствие россиян

Норвежские лыжники выиграли все гонки в мужской программе чемпионата мира в Планице, не встретив достойной конкуренции. При этом Йоханнес Клебо, хоть и завоевал пять медалей, не прыгнул выше головы, чего от него ожидали в отсутствие Александра Большунова. У женщин не было равных шведкам, одержавшим четыре победы и завоевавшим суммарно 11 медалей. Однако их успехи не столь весомы, пока обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева соревнуется отдельно. Почему отстранение россиян от международных турниров чревато застоем в лыжном спорте — в материале RT.

В минувшие выходные завершились два самых ярких события сезона в мире лыжных гонок — чемпионат мира в Планице и альтернативный турнир «Чемпионские высоты» в Малиновке.

В отсутствие российских лыжников соревнования в Словении превратились в откровенный скандинавский междусобойчик. Так, в мужской части программы все шесть золотых медалей плюс четыре серебряные и две бронзовые достались сборной Норвегии. Вице-чемпион ванкуверской Олимпиады Александр Панжинский, следивший за развитием событий, назвал ЧМ-2023 унылым и нединамичным. И с этим на удивление не спорили даже зарубежные эксперты.

«Думаю, мы все можем согласиться, что сейчас мужские лыжные гонки скучны. У нас единственный вопрос: проиграет ли Йоханнес Клебо? Мы молимся на таких ребят, как Вильям Порома», — говорил в разгар турнира шведский журналист Томас Петтерссон.

От норвежского вундеркинда, безусловно, на этом турнире ожидали многого, но не все выданные ему авансы Йоханнес смог оправдать. Пятикратный олимпийский чемпион, конечно, превзошёл Александра Большунова по количеству наград на чемпионатах мира, пополнив свою копилку пятью наградами, но на его счету в Планице лишь одна победа в личных гонках: на самом старте соревнований он дежурно первенствовал в своём коронном спринте. В скиатлоне же Клебо довольствовался серебром, уступив Симену Крюгеру, а в индивидуальной гонке на 15 км и вовсе показал лишь четвёртый результат, хотя стартовал аккурат вслед за Хансом Кристером Холундом, который в итоге опередил его на 0,9 секунды.

Но, пожалуй, самым болезненным для именитого норвежца стало поражение в марафоне, где его на финише обошёл Пол Голберг. После гонки Йоханнес в сердцах заявил, что должен был получать золото на «полтиннике» два года назад на ЧМ в Оберсдорфе. Тогда, напомним, он финишировал первым, но был дисквалифицирован за нарушение правил против Александра Большунова: обгоняя соперника, он сломал ему палку.

Даже тренер россиянина Юрий Бородавко остался в недоумении по поводу того, что норвежец, который должен был стать главной звездой мирового первенства, выглядел довольно невзрачно.

«Меня удивляют проигрыши Клебо, поскольку Йоханнес показывал великолепные результаты до этого. Он проводил яркие, мощные гонки с полной доминантой, и на чемпионате мира он очень близко (подошёл к победе. — RT), но его обыгрывают, и очень серьёзно», — отметил специалист.

Возможно, проблема Клебо аналогична той, с которой столкнулась в условиях вынужденной изоляции российского спорта Наталья Непряева, — это недостаток мотивации. Как отметил тот же Бородавко, олимпийской чемпионке непросто даётся нынешний сезон, потому что она пытается побеждать малой кровью и не находит в себе сил работать на максимуме, несмотря ни на что.

«Сложно заставить себя выигрывать по полторы минуты, просто привозить такой отрыв. Надо выиграть — она выигрывает, прибавляя на финише, но это не добавляет ей высокой функциональной готовности. С Натальей ещё будем серьёзно обсуждать, поскольку это не приведёт ни к чему хорошему, да и восстановление будет более длительным», — пояснил тренер.

Вероятно, отсутствие конкурентов в лице российских лидеров негативно сказалось и на Клебо: ведь он тоже в каком-то смысле вынужден вариться в собственном соку, соревнуясь по большому счёту лишь с соотечественниками. Падение мотивации в таких условиях можно назвать вполне естественным и объяснимым. Не вызовет удивления, если норвежцы в конце концов начнут сдавать свои лидирующие позиции, просто потеряв достойные ориентиры.

«Игра в одни ворота не нравится никому. От этого падает популярность и смотрибельность вида спорта. Конкуренция порождает результат, а тотальное преимущество одной отдельно взятой сборной — это путь к деградации», — заявил RT серебряный призёр сочинской Олимпиады Александр Бессмертных.

Неслучайно ведь и Холунд весьма позитивно отреагировал на предложение Юлии Ступак собрать по несколько спортсменов от каждой страны и совместно обсудить вопрос допуска россиян к международным стартам.

«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов к такой встрече», — заявил норвежец на одной из пресс-конференций в Планице.

Похожая ситуация сложилась и в женских лыжах, только там на первые роли вышли шведские спортсменки. На их счету четыре золота ЧМ, а также три серебра и четыре бронзы. Ещё две медали высшей пробы достались американке Джесси Диггинс и норвежскому квартету. А главной героиней ЧМ стала Эбба Андерссон, которая выиграла скиатлон и марафон, а также взяла бронзовые медали в индивидуалке и эстафете в составе сборной.

При этом шведки, в частности Линн Сван и Йонна Сундлинг, известны своей жёсткой антироссийской позицией и готовы даже на бойкот соревнований в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. По мнению Анастасии Фалеевой, это недальновидный подход.

«Им не скучно там бегать между собой? Да вы чего? В спринтах Наташа Непряева сейчас бы так залетела... Значит, они боятся конкуренции. Зачем вы тогда занимаетесь спортом?» — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

Сама Анастасия при этом призналась, что была бы рада соперничеству хоть с норвежскими, хоть со шведскими лыжницами. Она попутно даже приглашала их на «Чемпионские высоты».

«Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же (как на чемпионате мира. — RT) уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя как-то ущемлённой», — добавила Фалеева.

В конце концов, спорт построен на конкуренции. Именно борьба достойных соперников привлекает зрителей и болельщиков на стадионы, а детей — во всевозможные секции, что, в свою очередь, обеспечивает развитие вида спорта. Поэтому возвращение российских лыжников на международные старты нужно не только им самим, но и их зарубежным противникам, как бы некоторые ни пытались это отрицать.

Подтвердила это и олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая в начале февраля тренировалась в Тоблахе на трассах Кубка мира. По её словам, иностранные спортсмены подходили к ней и признавались, что скучают по российским лыжникам.

«Из очень многих стран подошли и сказали: «Мы хотим, чтобы вы вернулись, Юль. Серьёзно! Вас вообще не хватает». Мне было приятно. Поэтому отнеслась очень лайтово к тому, что потом всплыло в СМИ», — рассказала Ступак в комментарии «Матч ТВ».