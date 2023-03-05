Высшая проба: как Большунов убежал от Червоткина на финише марафона и не позволил догнать себя Устюгову

Александр Большунов выиграл марафон с масс-старта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Трёхкратный олимпийский чемпион на протяжении большей части гонки тащил пелотон на себе, а на последнем спуске убежал от дышавшего ему в спину Алексея Червоткина. Долгое время в одни ноги с ними шёл Сергей Устюгов, однако за 6 км до финиша он немного отстал и не смог ликвидировать отставание, хотя прилагал для этого максимум усилий. После финиша он признался, что перед стартом вообще не рассчитывал на медаль и готов был смириться с последним местом.

Накануне многие удивлялись тому, что в женской гонке с общего старта приняли участие всего 30 спортсменок, однако мужская была ещё менее представительной. В общей сложности заявились 24 лыжника, среди которых не оказалось целой россыпи звёзд. 50-километровку «классикой» не побежала почти вся команда Тюменской области, первенствовавшая в эстафете двое суток назад. Пропускали забег Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Денис Спицов. И это любопытно, ведь последний предпочёл соперничеству с Александром Большуновым и компанией выступление в марафоне свободным стилем в Дёмине. Не вышел на заключительный этап «Чемпионских высот» и специализирующийся на спринте Александр Терентьев, а также Андрей Мельниченко.

Но, как оказалось впоследствии, и это было не всё. В последний момент взять передышку перед чемпионатом России решили Антон Тимашов, Никита Шестаков и Илья Кузнецов. В связи с этим пелотон с ходу выглядел достаточно малочисленным, а уже к четвёртому километру практически лишился ещё одного представителя. Роман Парфёненко безнадёжно отстал уже на старте и к этому моменту проигрывал лидерам 50 секунд. Впоследствии представитель Санкт-Петербурга и вовсе отказался от продолжения борьбы, а со временем его примеру последовали ещё пять атлетов. Итого до финиша добрались лишь 15 человек.

Судя по всему, мужчины внимательно следили за вчерашним заездом девушек и поэтому до определённого момента не решались форсировать ход гонки. Лидерами попеременно становились то Александр Большунов, то Сергей Устюгов с Алексеем Червоткиным и Ильёй Семиковым. Правда, первый из них заставил немного поволноваться, когда на отметке 14 км опустился аж на девятую позицию. Тогда даже комментировавший гонку для «Матч ТВ» Александр Легков предположил, что состояние трёхкратного олимпийского чемпиона оставляет желать лучшего. Но впоследствии тот развеял эти опасения.

Как и водится в марафоне, группа лидеров стала формироваться по прошествии первой половины дистанции. Трио в лице Семикова, Червоткина и Устюгова внезапно ушло в отрыв, а в погоню за беглецами рискнули броситься лишь тот же Большунов, Евгений Белов и Александр Гребенько. Но двух последних хватило ненадолго. Ещё пару-тройку километров они пытались поддерживать темп, но затем и сами «отвалились». Нет, оба не сдались и завершили забег, но отставание от квартета было колоссальным и составило более трёх минут.

Как и накануне, одна из интриг заключалась в том, кто из главных претендентов на награды решится на смену инвентаря и как это отразится на результатах. В женском масс-старте ни одна из медалисток, включая Наталью Непряеву, не стала «переобуваться» и во многом именно это помогло им преуспеть. Для сравнения, заехавшая на пит-стоп Вероника Степанова не только упустила инициативу, но и потеряла драгоценные секунды. А в попытке догнать конкуренток потратила слишком много сил и впоследствии с трудом покинула стадион.

Но в этот раз всё сложилось иначе. Так, за 15 км до финиша надевать новые лыжи отказался лишь Устюгов, но серьёзных дивидендов из этого не извлёк. Если от закопавшегося на смене Семикова ему и удалось избавиться, то Большунов и Червоткин быстро настигли визави и впоследствии даже отбросили его на третью строчку. Александр и Алексей явно шли быстрее и наверняка заставили самого Сергея задуматься о необходимости примерить новый комплект. Возможность сделать это была — но лишь за 5 км до конца. А это крайне опасно.

«Что насчёт смены лыж? На самом деле, я проморгал. (Смеётся.) Не принималось решений никаких. Может быть, несерьёзно отнёсся. Все проблемы — в голове, психологически я был готов, что закончу последним или предпоследним, а в итоге вот как вышло», — признался впоследствии Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Сергей не сумел оказать должного сопротивления Большунову и Червоткину. Если до 46-го километра он ещё пытался держаться, то потом разница в свежести и состоянии лыж стала заметна невооружённым глазом. Соперники рванули вперёд и оставили своего партнёра по золотой эстафетной четвёрке далеко позади. В итоге черту он пересёк спустя 21 секунду после победителя, но бронзу уже не упустил. Семиков проиграл больше 46 секунд.

Судьба золотой медали решилась за несколько десятков метров до финишного створа. Большунов и Червоткин поочерёдно выходили вперёд, но к последнему ускорению одного из главных героев Олимпиады в Пекине Алексей был не готов. На спуске Александр буквально «улетел» от него, идеально прошёл поворот и уже не упустил своего. Отрыв составил 4,3 секунды.

«Нормально себя чувствую, местами было сложновато. Больше половины дистанции пришлось работать впереди, что сказывалось на самочувствии. Ребята составили хорошую конкуренцию, боролись до финиша. Правильно сделал, что поменял лыжи: начали хорошо ехать. Устюгов ехал на одной паре? У него они хорошо ехали», — сказал Большунов.

Если для Александра это была шестая медаль на «Чемпионских высотах» (четыре золота и две бронзы), то для Алексея — лишь вторая. Ранее он взял серебро в забеге на 15 км свободным стилем, а теперь стал вторым и в марафоне.

«Настраивался бороться за победу, потому что понимал, что по ходу турнира состояние становилось всё лучше. Экономил силы. Хотелось бороться, и психологически был настроен, но немного не хватило. Практически не работал спереди, вовремя поменял лыжи, но Александр был лучше, и вот получился просвет на финише между нами... Знаете, был плавающий темп у Большунова, где-то было хорошо, но понимал, что на крутых частях стягивало мышцы, уже не хватало ударной работы, толчка хорошего, и поэтому старался идти только за Большуновым. Говорил себе: «Терпи», — оценил выступление Червоткин.