Побег Червоткина, погоня Большунова и финиш Мальцева с флагом: как прошла мужская эстафета на «Чемпионских высотах»

Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Артёма Мальцева держалась в лидерах с первого этапа, а на заключительном отрезке привезла преследователям 37,5 секунды. Второе место благодаря героическим усилиям Антона Тимашова заняла сборная Татарстана, бронза на счету Коми. Александр Большунов после провала Александра Терентьева на старте отыграл две трети отставания, но его партнёрам не удалось догнать лидеров.

Представительный турнир «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в пятницу продолжился мужской эстафетой. Одной из самых сбалансированных накануне старта выглядела команда Тюменской области, в которой собрались призёры пекинской Олимпиады Денис Спицов и Иван Якимушкин, участник тех Игр Артём Мальцев, а также обладатель бронзовой медали ЧМ-2013 Евгений Белов. Также внимание было приковано к команде Архангельской области, которую выпало разгонять Александру Большунову и Александру Терентьеву.

Среди участников стартового классического этапа, помимо Якимушкина, выделялся москвич Алексей Червоткин, который неоднократно доказывал на крупных турнирах, в том числе и на Играх в Пекине, что способен убежать от кого угодно. Едва ли не главной интригой при этом было то, сможет ли удержаться за ними спринтер Терентьев и передать эстафету товарищу по команде Большунову с не слишком большим отставанием.

Червоткин не стал откладывать дело в долгий ящик и попытался оторваться сразу, однако первую попытку пелотон пресёк. Но не успели спортсмены начать второй круг, как Алексей включился по-настоящему, удержаться за ним смогли только Андрей Ларьков (Татарстан), Якимушкин и Ермил Вокуев (Коми). Отрывы моментально начали расти, к отсечке 6 км лидирующая группа везла Терентьеву уже 36 секунд.

Но дальше поддерживать высокий темп, заданный олимпийским чемпионом, оказалось под силу только тюменскому спортсмену. Вместе они и добрались до передачи эстафеты. От Москвы на дистанцию отправился Константин Тиунов, а от Тюмени — Белов.

«Бороться [с Червоткиным] было не тяжело, потому что мы и не боролись. Я просто старался Лёхе не мешать, чтобы он сделал, как всегда, эту гонку. Я был уверен, что он пойдёт вперёд с первого круга, потому что тяжёлые условия и очень уж он хотел оставить позади Архангельск и другие команды», — рассказал после финиша Якимушкин.

Отставания после первого этапа и в самом деле оказались солидными. Ларьков передал эстафету Сергею Ардашеву через 41,9 секунды, Вокуев Илье Семикову — через 1 минуту 14,6 секунды, а Терентьев отстал от лидеров и вовсе на 2 минуты 9,8 секунды.

«Мне бы хотелось извиниться перед болельщиками, в особенности перед Большуновым, за то, что сегодня гонка получилась такой. Мне за себя стыдно, что так получается. Пока даже нет желания тренироваться», — цитирует лыжника «Чемпионат».

Впрочем, даже такой отрыв для трёхкратного олимпийского чемпиона оказался не слишком значимым. За 7,5 км он отыграл почти минуту и мог бы подняться ещё выше, если бы не досадное падение. Александр наступил себе на лыжу, сбился с темпа и потерял драгоценное время.

Между тем представитель Коми Семиков последовательно обошёл Ардашева и Тиунова, а на последнем круге достал и Белова, отправив на дистанцию Илью Порошкина одновременно с Денисом Спицовым. «Парни задали такой нереальный темп на первом круге. Рад, что удалось догнать и мы снова в игре», — отметил 29-летний лыжник сразу после окончания этапа.

Большунов же, в свою очередь, также обогнал безнадёжно просевшего Тиунова и пришёл на смену четвёртым с отставанием 47,2 секунды.

Порошкин и Спицов, по словам последнего, ещё на старте договорились отработать этап совместно, поэтому шли почти все 10 км нога в ногу. Лишь на последнем круге чемпион Игр в Пекине совершил побег и привёз Мальцеву 14 секунд преимущества над Евгением Семяшкиным на смене. А вот шедший вслед за ними Иван Горбунов из Татарстана заметно просел во второй половине дистанции и передал эстафету Антону Тимашову с отставанием в 64,8 секунды.

Впрочем, вопросы о победителе после третьей передачи отпали довольно быстро. Мальцев включился в работу без промедления и начал наращивать отрыв, пользуясь тем, что Семяшкин не рвёт жилы. А вот представитель Татарстана, напротив, довольствоваться бронзой не собирался и бросился в погоню за лидерами. После первого круга он сократил отставание от второго места до полминуты, а ещё спустя 3 км обошёл выбившегося из сил лыжника из Коми.

Для Мальцева тем временем на стадионе уже готовили российский флаг, с которым лыжник и пересёк финишную черту. По признанию Артёма, он всегда мечтал победить именно так, поэтому заранее попросил товарища подготовить триколор, если гонка сложится успешно.

«У нас очень сильная команда, спасибо ребятам за борьбу, все постарались на своих этапах по максимуму. Благодарю ещё Алексея Червоткина за то, что на первом этапе поработал на нашу команду. Белов — молодец, Спицов сделал небольшой просвет, я его поддержал», — рассказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Команда Большунова в итоге заняла лишь шестое место, а спортсмен после гонки раскритиковал Терентьева за слишком большое отставание на первом этапе. По его мнению, партнёр несерьёзно отнёсся к эстафете и не выложился. Недоволен выступлением Александра остался и тренер Юрий Бородавко.

«Эстафета была очень интересная для нас и для меня в частности. Не очень приятно, что Терентьев достаточно сильно провалился на первом этапе. Большунов кинулся отыгрывать, отыграл, конечно, но не так много, как хотелось бы. Как раз здесь и проявилась сила команды. Наиболее ровный состав был у Тюмени, и они заслуженно победили», — заявил специалист.