Мальцев поделился эмоциями от победы в эстафете по лыжным гонкам

Лыжник Артём Мальцев поделился эмоциями от победы в мужской эстафете по лыжным гонкам на «Чемпионских высотах» в Малиновке в составе команды Тюменской области.

«У нас очень сильная команда, спасибо ребятам за борьбу, все постарались на своём этапе по максимуму. Благодарю ещё Алексея Червоткина за то, что на первом этапе отработал на нашу команду. Белов молодец, Спецов сделал небольшой просвет, я его поддержал», — заявил Мальцев в эфире «Матч ТВ».

За команду выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев. Их результат — 1:51:33.8. Вторыми финишировали лыжники из команды Татарстана (+37.6), третья — команда Республики Коми (+1:27.3).

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».