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Терентьев заявил, что ему стыдно за выступление в эстафете на «Чемпионских высотах»

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Российский лыжник Александр Терентьев, представляющий команду Архангельской области, высказался о своём выступлении в мужской эстафете на «Чемпионских высотах».
Терентьев заявил, что ему стыдно за выступление в эстафете на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мне бы хотелось извиниться перед болельщиками, в особенности перед Большуновым, за то, что сегодня гонка получилась такой. Мне за себя стыдно, что так получается. Пока даже нет желания тренироваться», — цитирует лыжника «Чемпионат».

Терентьев представляет Архангельскую область, за которую выступают Александр Большунов, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Ранее сообщалось, что лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».

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