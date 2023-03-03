Терентьев заявил, что ему стыдно за выступление в эстафете на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
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«Мне бы хотелось извиниться перед болельщиками, в особенности перед Большуновым, за то, что сегодня гонка получилась такой. Мне за себя стыдно, что так получается. Пока даже нет желания тренироваться», — цитирует лыжника «Чемпионат».
Терентьев представляет Архангельскую область, за которую выступают Александр Большунов, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.
Ранее сообщалось, что лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».