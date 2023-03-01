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Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит без участия россиян

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Лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о возможном возвращении россиян на международную арену.
Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит без участия россиян
  • РИА Новости

«Смотрю ли чемпионат мира? Смотрели спринт, финалы в повторе, а также смотрели на обеде командный спринт. Вчера ещё мы посмотрели частично женскую разделку. Интересно всё равно, хочется посмотреть, понаблюдать, узнать, кто выиграет, но новых имён особо нет.

Уровень турнира, может быть, и просел в отсутствие конкуренции, но и у нас то же самое. Нет конкуренции, мы соревнуемся между собой. Есть Александр Большунов, но это другой уровень. Все остальные конкурируем между собой. Когда и если мы вернёмся на международную арену, то, думаю, у нас результаты не будут такими блестящими», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Червоткин отреагировал на своё второе место в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

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