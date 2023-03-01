Червоткин признался, что не рассчитывал на попадание в тройку

Российский лыжник Алексей Червоткин отреагировал на своё второе место в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Функционально мог, но сил в мышцах не хватило. Инвентарь как всегда великолепен. Погода непростая. Я рассчитывал на топ‑5, не думал, что буду в тройке. Но расстояние между мной и Большуновым маленькое. Аппетит приходит во время еды», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Ранее Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».