Лыжники из Тюменской области выиграли мужскую эстафету на «Чемпионских высотах»

Команда Тюменской области одержала победу в мужской эстафете по лыжным гонкам на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

За команду выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев. Их результат — 1:51:33.8.

Вторыми финишировали лыжники из команды Татарстана — 1, за которую бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашёв (+37.6). Третья — команда Республики Коми, которую представили Ермил Вокуев, Илья Сёмиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин (+1:27.3).

Ранее сообщалось, что лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».