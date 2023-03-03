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Лыжники из Тюменской области выиграли мужскую эстафету на «Чемпионских высотах»

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Команда Тюменской области одержала победу в мужской эстафете по лыжным гонкам на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
Лыжники из Тюменской области выиграли мужскую эстафету на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

За команду выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев. Их результат — 1:51:33.8.

Вторыми финишировали лыжники из команды Татарстана — 1, за которую бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашёв (+37.6). Третья — команда Республики Коми, которую представили Ермил Вокуев, Илья Сёмиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин (+1:27.3).

Ранее сообщалось, что лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».

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