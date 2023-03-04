Триумф Непряевой, слёзы Прокофьевой и страдания Степановой: чем завершился женский масс-старт на «Чемпионских высотах»

Наталья Непряева завоевала третью золотую медаль на «Чемпионских высотах» в Малиновке. Спортсменка заняла первое место в масс-старте классическим стилем на 30 км, почти на полминуты опередив ближайшую соперницу. Серебро и бронзу взяли Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева. А лидировавшая на протяжении первой половины забега Вероника Степанова финишировала девятой и лишь при помощи медиков смогла покинуть трассу.

В преддверии старта женского марафона вряд ли у кого-то возникали сомнения относительно имени фаворита. В «классике» поспорить с Натальей Непряевой могла разве что Юлия Ступак, вместе с которой они не только бок о бок прошли десякилометровую дистанцию на зимних Олимпийских играх в Пекине, но и рубились за золото в спринте на «Чемпионских высотах». Однако в протоколе четырёхкратной медалистки ОИ-2022 не оказалось. Впрочем, как и многих других спортсменок, решивших пропустить заключительную гонку соревнований. В результате заявку на участие в забеге подали лишь 30 девушек — почти вдвое меньше, чем на завершившуюся на днях десятикилометровку свободным стилем.

В этот день в Малиновке установилась не очень холодная, но при этом ясная погода, что гарантировало хорошее сцепление с трассой. И до определённого момента этим отлично пользовалась Вероника Степанова. Специализирующаяся на коньковом ходе спортсменка возглавила пелотон и большую часть стартового отрезка вела за собой преследовательниц. Среди них была и опытнейшая Непряева, предпочитавшая экономить силы и лишний раз не брать на себя роль первопроходца.

Уже к пятому километру некоторые перестали выдерживать заданный темп. От основной группы «отвалились» 12 лыжниц, среди которых была и финишировавшая четвёртой в классическом спринте Анастасия Власова. А уже по прошествии трети дистанции безнадёжно отстали ещё шестеро, включая и младшую сестру Натальи Непряевой — Дарью. К этому моменту разрыв между лидерами и отстающими вырос до 30 секунд и продолжал увеличиваться.

В итоге к 15-километровой отсечке в числе претендентов на победу остались лишь девять спортсменок, в то время как шедшая десятой Диана Артемьева уступала уже почти полминуты. Возглавляемая уверенно чувствовавшей себя на трассе Степановой группа зашла на стадион, где часть из них уже ждали новые лыжи. Но в то время, как ряд конкуренток занялись сменой инвентаря, Непряева попыталась воспользоваться моментом и оторваться. Да, далеко убежать ей не удалось. Сначала Анастасия Кулешова, а затем и другие соперницы догнали Наталью и не позволили интриге умереть. Но лишь на время.

На финальную треть марафона Непряева вышла в ранге единоличного лидера, в то время как оказывать ей сопротивление продолжала лишь та же Кулешова. Но если на контрольной точке 20 км Анастасия отставала от Натальи лишь на 1,9 с, то уже через 1100 м отрыв вырос до 8,3 с. Остальные девушки и вовсе лишились шансов на успех. Степанову от ведущего дуэта отделяло уже более минуты, а серебряную медалистку ЧМ-2021 в Оберстдорфе Яну Кирпиченко и того больше — почти две с половиной. Видимо, причиной такого провала стала смена лыж, ведь именно после этого обе выпали из числа фавориток.

«Погода достаточно хорошая. Сегодня менять лыжи, на мой взгляд, было фатальной ошибкой. Это сразу огромный проигрыш и выбывание из группы лидеров. Изначально была уверена, что ни в коем случае не буду заезжать в боксы… Видела, что Вероника (Степанова. — RT) поехала… Девочки пошли менять лыжи, а я пошла своим темпом», — добавила Непряева.

К этому моменту с дистанции уже успели сойти трое. И если Алина Круглова и Анастасия Власова лишились шансов успешно завершить гонку и не стали попусту тратить силы перед чемпионатом страны в Тюмени, то Марии Истоминой помешала травма. Представительница Пермского края шла четвёртой, но почувствовала дискомфорт в спине и была вынуждена завершить забег.

«У неё прострелило спину, и Маша не смогла закончить. Сначала были не очень сильные боли. Но когда боли усилились до острых, ей пришлось сойти. С ней работает врач сейчас, вечером физиотерапевт посмотрит, и уже вечером определят, что у неё произошло», — сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В итоге за 5 км до финиша практически не было сомнений как в триумфе Непряевой, так и в том, что именно Кулешовой достанется серебряная награда. При этом за бронзу обещала развернуться нешуточная борьба. Лидию Горбунову и Анастасию Прокофьеву разделяли лишь 0,8 с, да и Екатерина Смирнова с Евгенией Крупицкой были неподалёку.

Но на последний рывок их не хватило. Более того, силы оставили и Горбунову, которая пропустила вперёд Прокофьеву и лишила болельщиков возможности понаблюдать за соперничеством в финишном створе. Анастасия заняла третье место, Кулешова стала второй, а Непряева вновь подтвердила, что в «классике» ей нет равных в стране. Наталья последовала примеру Артёма Мальцева и пересекла ленточку с флагом —правда, не страны, а Архангельской области. Но, даже несмотря на это, «привезла» ближайшей преследовательнице почти полминуты.

Таким образом, Непряева завоевала третью золотую медаль на «Чемпионских высотах». Ранее она первенствовала в спринте классическим ходом и скиатлоне, а также брала серебро в командном спринте и гонке на 10 км свободным стилем.

«Только позитивные эмоции. Классная гонка, погода. Наверное, могу сказать, что мы сегодня прогулялись. Особенно первые 15 км. Дышится легко», — прокомментировала своё выступление победительница в эфире.

Но если Непряева даже не казалась уставшей, то о Степановой такого сказать было нельзя. Финишировавшая девятой Вероника без сил рухнула на снег, схватилась за живот и не поднималась на протяжении нескольких минут. Прийти в себя олимпийская чемпионка в эстафете смогла лишь после того, как ей оказали помощь врачи.

«После финиша почувствовала себя не очень хорошо, с ней начали сразу заниматься медики. Пока причины, почему ей стало плохо, мне неизвестны. Она в сознании, просто с ней работают врачи», — объяснил Бородавко.

Как впоследствии сообщил главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман, причиной проблем Степановой стал мышечный спазм. При этом он заверил, что девушка «будет чувствовать себя хорошо».

«Это мышцы кора. Ей назначены спазмолитики. Всё будет хорошо: она молодая и сильная. Она находится под контролем врачей, вопросов жизни нет. Для улучшения её состояния нужна терапия, чтобы убрать спазм в мышцах, — сказал Эрлихман.

В свою очередь, свежо выглядела и пришедшая к финишу второй Кулешова. Она высоко оценила трассу в Малиновке и призналась, что до последнего старалась сражаться с Непряевой.

«Из-за того что погода хорошая, жёсткая лыжня, не было большой необходимости менять лыжи. Были коррективы. На всякий случай положили дополнительную пару, но они не понадобились… Старалась как можно меньше ловить просвет, проигрывать. Хотелось подержаться за Натальей (Непряевой), чтобы, может, даже побороться. Все мы люди. У кого-то могут закончиться силы, открыться второе дыхание. Довольна, что получилось удержать второе место, получить хорошие эмоции от сегодняшней гонки», — сказала Кулешова.

Но если спортсменка из Нижнего Новгорода спокойно восприняла свой успех в масс-старте, то взявшая бронзу Прокофьева была крайне эмоциональна. Она призналась, что первая награда на «Чемпионских высотах» далась ей очень непросто, и не смогла сдержать слёз.

«Очень довольна. Вчера были мысли: «Может, не стартовать?» Здесь я вообще не в форме, каждую гонку терпела на максимум. Бонусные отсечки старалась брать, чтобы как-то себя взбодрить. До последнего не верила, что смогу сегодня заехать (в призы. — RT). Мы боролись очень сильно с Лидой (Горбуновой). Думала, на финише она меня сделает. Но до последней черты не слышала её, бежала и старалась до последнего. Наверное (это слёзы счастья). Думала, что будет лучше. К этим «Высотам» готовилась, но не сложилось от слова совсем», — заявила Прокофьева.