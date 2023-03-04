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Кулешова — о масс-старте на «Чемпионских высотах»: довольна, что получилось удержать второе место

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Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала своё второе место в масс-старте на «Чемпионских высотах».
Кулешова — о масс-старте на «Чемпионских высотах»: довольна, что получилось удержать второе место
  • Gettyimages.ru

«В целом довольна, как сложилась гонка. Сегодня у нас потрясающая погода: мороз и солнце. Трасса очень жёсткая — то, что нужно для марафона. Трасса не разбивалась вообще. Это очень важно, когда ты бежишь марафон. Очень чувствуется поддержка болельщиков. Это подбадривает, классно.

Из-за того, что погода хорошая, жёсткая лыжня, не было необходимости большой менять лыжи. Были коррективы. На всякий случай положили дополнительную пару, но они не понадобились.

Старалась как можно меньше ловить просвет, проигрывать (Непряевой). Хотелось подержаться за Натальей, чтобы, может, даже побороться. Все мы люди. У кого-то могут закончиться силы, открыться второе дыхание. Довольна, что получилось удержать второе место, получить хорошие эмоции от сегодняшней гонки», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут. Третьей финишировала Анастасия Прокофьева (+53,6).

Ранее Непряева прокомментировала победу в масс-старте на соревнованиях «Чемпионские высоты».

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