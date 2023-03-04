Бородавко: Истоминой пришлось сойти с гонки из-за острых болей в спине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему Мария Истомина досрочно завершила гонку.

«У неё прострелило спину, и Маша не смогла закончить. Сначала были не очень сильные боли. Но когда боли усилились до острых, ей пришлось сойти. С ней работает врач сейчас, вечером физиотерапевт посмотрит, и уже вечером определят, что у неё произошло», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут.

Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,5). Третьей финишировала Анастасия Прокофьева (+53,6).

Ранее Бородавко рассказал о состоянии здоровья Вероники Степановой.