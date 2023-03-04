Прокофьева — о третьем месте в масс-старте: думала, что Горбунова сделает меня на финише

Лыжница Анастасия Прокофьева поделилась эмоциями после завоевания бронзы в масс-старте на «Чемпионских высотах».

«Очень довольна. Вчера были мысли: «Может, не стартовать?» Здесь я вообще не в форме, каждую гонку терпела на максимум. Бонусные отсечки старалась брать, чтобы как-то себя взбодрить. До последнего не верила, что смогу сегодня заехать (в призы. — RT).

Мы боролись очень сильно с Лидой (Горбуновой). Думала, на финише она меня сделает. Но до последней черты не слышала её, бежала и старалась до последнего. Наверное (это слёзы счастья). Думала, что будет лучше. К этим высотам готовилась, но не сложилось от слова «совсем». Думала, буду бороться с девчонками за секунды», — заявила лыжница в эфире «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут. Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,5).

Ранее Кулешова рассказала, что довольна своим вторым местом в масс-старте.