Устюгов — о третьем месте в масс-старте: психологически был готов, что вообще закончу последним

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал третье место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».

«Доволен, безмерно рад. Спасибо Коми, я там готовился на лыжном стадионе. Последние 5 км ни прибавить, ни убавить, хочу передать большой привет семье. У меня была лучшая пара лыж, я знал, что вторая работает хуже. Я уже, когда прошёл, думал: «Ой, да ладно, так прокатит». Я уступал последний километр только в держании. Не подумал просто. Все проблемы в голове, психологически был готов, что вообще закончу последним», — сказал Устюгов в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, что лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на соревнованиях «Чемпионские высоты».

Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Устюгов (+21,0).

Ранее Большунов прокомментировал победу в масс-старте на «Чемпионских высотах».