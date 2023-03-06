Лыжница Фалеева заявила, что норвежцев рады были бы видеть на российских соревнованиях

Российская лыжница Анастасия Фалеева ответила на вопрос о желании видеть на внутренних стартах норвежских спортсменов.

«Мы были бы рады их тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемлённой», — цитирует лыжницу «Спорт-Экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее норвежский врач заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы.