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Лыжница Фалеева заявила, что норвежцев рады были бы видеть на российских соревнованиях

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Российская лыжница Анастасия Фалеева ответила на вопрос о желании видеть на внутренних стартах норвежских спортсменов.
Лыжница Фалеева заявила, что норвежцев рады были бы видеть на российских соревнованиях
  • РИА Новости

«Мы были бы рады их тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемлённой», — цитирует лыжницу «Спорт-Экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее норвежский врач заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы.

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