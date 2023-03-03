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Норвежский врач заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы

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Норвежский врач Уве Феранген сообщил о количестве лыжников национальной команды, которые принимают препараты от астмы.
Норвежский врач заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы
  • AP

«В сборной Норвегии на чемпионате мира от 50 до 70% спортсменов имеют диагноз «астма» и принимают лекарства. Это число практически не меняется уже несколько лет», — цитирует Ферангена VG.

Чемпионат мира — 2023 проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года. Норвежские лыжники являются лидерами общего зачёта медалей, выиграв пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023.

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