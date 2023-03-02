Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на чемпионате мира в Планице (Словения).

Норвежскую команду представляли Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво. Они преодолели дистанцию за 50.33,3. Второе место заняли сборная Германии (+20,5), третье — команда Швеции (+28,7).

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее лыжник Алексей Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит без участия россиян.