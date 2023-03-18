Непряева поделилась эмоциями от победы в спринте на чемпионате России

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате России в Тюмени.

«На самом деле я темпом никого душить не хотела, я понимаю, что мне завтра стартовать скиатлон, сегодня было видно, что я старалась максимально сэкономить энергию. Уровень моей подготовки сейчас, если сравнивать с Пекином, абсолютно разный. Тяжело чувствуешь себя на разминке, а потом не ожидаешь такого результата», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка показала результат 4 минуты 53,3 секунды. Второй пришла Алёна Баранова с отставанием 6,1 секунды. Третья — Елизавета Пантрина (+6,7).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.