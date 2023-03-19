Большунов не верит, что Устюгов завершит карьеру после окончания сезона

Российский лыжник Александр Большунов высказался на тему того, что Сергей Устюгов может завершить карьеру.

«Говорить можно всё что угодно. Мы-то знаем, что Устюгов будет бегать. Он каждый год говорит, что будет заканчивать. Можно даже не обращать внимания на его слова», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате России Устюгов занял второе место в скиатлоне, упав и выбыв из борьбы за золото за несколько километров до финиша.

Победу одержал Большунов. Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин.

Ранее Устюгов объяснил своё падение в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.